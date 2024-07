Magia teatru pod gołym niebem: niezwykłe spektakle w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Teatr Ósmego Dnia i jego misja

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.teatrosmegodnia.pl, gdzie dostępny jest szczegółowy harmonogram i opisy spektakli. To wyjątkowa okazja, by na własne oczy zobaczyć, jak teatr wychodzi naprzeciw widzom, zapraszając ich do wspólnego przeżywania niezapomnianych chwil pod gwiazdami.