Mają 30 lat a nadal mieszkają z rodzicami. Wygoda czy brak możliwości?

- Nie widzę powodu, dla którego miałabym się wyprowadzić od rodziców. U nich jest mi dobrze i wygodnie, tak naprawdę niczym nie muszę się przejmować - zakupami, sprzątaniem, rachunkami. Ogarniają to rodzice. No i mam do dyspozycji całe swoje piętro - sypialnie z garderobą, dużą łazienkę, gabinet, taras. Po co miałabym to zostawiać? - mówi pewnie 30-letnia Agnieszka z Poznania.