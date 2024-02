"Makabryła" w centrum miasta. Tak ponad 10 lat temu powstawała Galeria MM w Poznaniu

Galeria w miejsce pasażu

Wyburzono go w 2010 roku, a na jego miejscu rozpoczęto budowę galerii, która swoją nazwę zawdzięcza dwóm ulicom, przy zbiegu których powstała. Za projekt budynku odpowiadała poznańska pracownia architektoniczna Studio ADS, znana m.in. z projektu Starego Browaru.

Śmierć na budowie i opóźnione otwarcie

Latem na terenie budowy doszło do tragedii. 35-letni mieszkaniec Nowego Tomyśla spadł z wysokości ponad 20 metrów.

– Zakończyliśmy najcięższy etap budowy, czyli drążenie w głąb ziemi. Powstały cztery kondygnacje podziemne, z których najniższa znajduje się 15 metrów poniżej poziomu ulicy Św. Marcin. To była najtrudniejsza budowa podziemna w Poznaniu

Budowę kontynuowano, zimą zakończony został stan surowy i przystąpiono do prac elewacyjnych oraz wykończeniowych wewnątrz budynku. Podano też ostateczną datę otwarcia. Pierwotnie galeria miała zostać otwarta do końca 2012 roku, następnie ustalono datę 28 lutego, ale okazało się, że to środek tygodnia. W końcu zapadła decyzja, że MM zostanie uruchomione 1 marca.