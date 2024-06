Makłowicz ogłosił koniec remontów w Poznaniu. Ile to kosztowało? O to ile Poznań płaci influencerom zapytaliśmy Jana Mazurczaka z PLOT

Jana Mazurczaka, prezesa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, zapytaliśmy o to ile Poznań płaci za pozytywne opinie o mieście, co turystyce da duża hala widowiskowo-sportowa oraz za co stolicę Wielkopolski kocha Robert Makłowicz. Zapraszamy do lektury!

Tyle PLOT płaci influencerom

Ile PLOT płaci za pozytywne relacje influencerów w mediach społecznościowych?

Od wielu lat współpracujemy z dziennikarzami, infuencerami (twórcy treści publikowanych w internetowych serwisach społecznościowych - dop. red.), biurami podróży i organizujemy co roku wizyty studyjne dla kilkuset osób. Nie płacimy im za dobre relacje, jedynie ponosimy koszty ich pobytu. A w zasadzie często nie ponosimy tych kosztów, tylko kontaktujemy ich z różnymi instytucjami, które są gotowe ufundować posiłek czy hotel. Tu nie ma żadnej relacji, że przyjedziesz i musisz napisać coś dobrego, albo ktoś to musi sprawdzić. Poznań autentycznie zachwyca, jest jednak dosyć mało znany za granicą. Tymczasem mamy ciekawe atrakcje, świetne restauracje, jest zielono i ludziom się to autentycznie podoba.

Aż tak się podoba, żeby oceniać Poznań wyżej od Paryża? Trudno w to uwierzyć.

To jest kwestia oczekiwań. Do Paryża przyjeżdżamy z ogromnymi oczekiwaniami i często one nie zostają spełnione. To rozczarowanie może nawet kończyć się objawami chorobowymi i jest nawet opisane jako „syndrom paryski”. Tymczasem Polska, w tym także Poznań, jest bardziej egzotyczną destynacją, zwłaszcza dla turystów spoza Europy. Oczekiwania wobec nas są mniejsze, za to satysfakcja z pobytu ogromna. Jesteśmy fajnym, europejskim miastem.

Miasto do turystyki dopłaca niewiele

Mamy szansę stać się miastem turystycznym?

To zależy od definicji takiego miasta. Nie zależy nam na przerośniętej turystyce, która będzie utrudniała życie w mieście. Budujemy zrównoważoną turystykę i Poznań ma szczęście, że posiada bardzo silną turystykę biznesową. Organizujemy bardzo dużo targów, kongresów, konferencji - często na światowym poziomie. Przyjeżdża na nie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieliśmy Impact na 7 tys. osób, Pyrkon na 60 tys. osób, dwa koncerty Dawida Podsiadły, który przyciągnął ponad 100 tys. widzów. Wszystkie hotele były pełne. Nawet nie potrzebujemy w tym czasie specjalnego ruchu turystycznego, bo ci ludzie i tak nie mieliby gdzie spać. Poznań przez ostatnie lata zyskał bardzo pozytywny wizerunek w Polsce i za granicą jako miasto na krótki pobyt, z bardzo dobrą relacją ceny do jakości. Mamy w tej chwili znakomite wyniki, jeśli chodzi o średnie obłożenie w weekendy, święta, wakacje, czyli coś co było piętą achillesową Poznania jeszcze przed pandemią.

A to nie jest tak, że miasto dopłaca do turystyki? Bo jednak w większości wydarzeń, takich jak Impact, Pyrkon, czy koncert Dawida Podsiadło miasto miało swój udział finansowy.

To nie są wielkie kwoty, jeśli popatrzymy na to, ile osób pracuje w branży turystycznej i dzięki nim korzysta. Ponadto to jest fantastyczna reklama i promocja. Nie pamiętam, żeby Poznań jakieś duże kwoty pieniędzy dokładał do wydarzeń kulturalnych. Nad czym może i ubolewamy w branży turystycznej, bo wiemy, że to się opłaca. Poza tym wydarzenia kulturalne są też dla poznaniaków. Nie tylko turyści korzystają z koncertu Dawida Podsiadły, ale też mieszkańcy, dla których to jest ogromna frajda. Pewnie byśmy sobie życzyli jeszcze więcej wydarzeń w mieście, ale nie za wszelką cenę. Na pewno brakuje w Poznaniu dużej hali widowiskowo-sportowej i koncertów, co zimą może generować wysokie obłożenie hoteli.

Stolica Wielkopolski potrzebuje dużej hali widowiskowej. Arena może nie wystarczyć

Czyli duża hala z punktu widzenia turystyki byłaby bardzo potrzebna?

Jeżeli patrzymy na rozwój turystyki i wyniki hoteli poznańskich, taka hala jest bardzo oczekiwana. Myślę, że byłaby wykorzystywana na wielkie wydarzenia sportowe, ale i konferencje, kongresy na kilkanaście tysięcy uczestników, o organizację których zabiegamy.

A czy hala Arena, która po remoncie ma pomieścić nawet 9 tysięcy widzów wystarczy?

Trudno mi to określić. Pewnie będą takie wydarzenia, dla których to będzie za mało. Wiemy dzisiaj, że nie buduje się obiektów po to, żeby 2-3 razy w roku były pełne. Ten remont to krok w dobrą stronę. Jednak są wydarzenia, dla których to wciąż będzie za mało. Ufam jednak, że decyzji o budowie wielkich hal nie podejmuje się na zasadzie polityki życzeniowej, tylko na konkretnych wyliczeniach i biznesplanie. Cieszymy się z tego, co jest dziś ustalone, bo mnóstwo wydarzeń mogłoby się dziać w Arenie od ręki. Jednak za jakiś czas może się okazać, że Arena to będzie za mało.

Poznań płaci Robertowi Makłowiczowi za filmy

Wracając do promocji miasta: ile kosztują miasto programy Roberta Makłowicza promujące Poznań?

One nie są zamawiane przez miasto, tylko przez PLOT, czyli przez nas. I my pieniądze za taką pracę oferujemy, bo współpracujemy na zasadach komercyjnych. Owszem, miasto jako jeden z najważniejszych członków organizacji, razem z innymi w pewien sposób w tym partycypuje, ale te decyzje są podejmowane w większym gronie samorządów i branży turystycznej. Umówiliśmy się jednak z panem Robertem, że tych kwot nie będziemy ujawniali. Mogę tylko powiedzieć, że współpraca jest dla nas korzystna, bo to nie są duże kwoty, o których można przeczytać w Internecie. Trzeba powiedzieć, że filmy i zasięgi Roberta Makłowicza, który ma bardzo pozytywny wizerunek, są kapitalne dla naszej promocji. Podczas produkcji ostatniego filmu bardzo nam zależało, żeby zaczynał się on na wyremontowanym Starym Rynku. Wciąż w wielu miejscach w Polsce turyści myślą, że ten remont jeszcze trwa. W zeszłym roku był on bohaterem wielu memów, można dziś z tym walczyć tylko pokazując nowy Stary Rynek w wielu relacjach. A Robert Makłowicz, wraz ze swoimi zasięgami, ogłosił wszem i wobec zakończenie remontu. Poza tym w znakomitej większości przypadków my w ogóle nie oferujemy współpracy komercyjnej. Nie płacimy pieniędzy influencerom tylko za to, aby przyjechali i dobrze o nas mówili. Zakładamy, że Poznań się sam wybroni swoją ofertą i chyba tak jest.

Czy Robert Makłowicz ma słabość do Poznania?

Tak uważam, chociaż to by trzeba było się zapytać Roberta. Wiem, że rodzina jego małżonki pochodzi z Poznania, więc tutaj często bywa. Bardzo się polubiliśmy i on polubił Poznań. Miasto doczekało się pięciu i pół odcinka na jego kanale. Chyba żadne inne miejsce na świecie, z wyjątkiem Chorwacji, gdzie spędza kilka miesięcy w roku, nie doczekało się tylu produkcji. On jest także silnie związany ze swoim rodzinnym Krakowem, a te miasta są do siebie bardzo podobne pod względem historii, architektury i tradycji kulinarnych. Poza tym mieszkańcy tych miast po prostu lubią się nawzajem.

PLOT w jakiś sposób reżyseruje te filmy?

Nic Robertowi nie sugerujemy, on sobie sam wymyśla to, co mówi, dokąd chodzi, jakie lokale wybiera. Wspieramy go tylko organizacyjnie - załatwiamy zgody, pozwolenia. Czasami podpowiadamy, które miejsca mogą spełniać jego oczekiwania. Każdy kto obejrzał te odcinki widzi, że Robert doskonale zna i chyba lubi Poznań, dlatego mówi o nim tak pozytywnie.

