Maks Kaśnikowski nie chce się zatrzymać w Enea Poznań Open. Warszawianin awansował już do ćwierćfinału poznańskiego challengera

W środę poznańscy kibice ściskali mocno kciuki za Kaśnikowskiego, który stał się cichym faworytem tegorocznego turnieju. Warszawianin od początku meczu bardzo dobrze serwował. Zresztą, tak jak jego rywal. Kluczowy okazał się szósty gem, kiedy przełamał podanie rywala. W ósmym gemie Polak miał szansę zamknąć seta, ale tym razem Włoch się obronił. Chwilę później było już po wszystkim.

Druga parta miała nieco inny przebieg, bowiem już na początku doszło do dwóch przełamań. O wyniku decydował tie-break, który Kaśnikowski rozegrał bardzo dobrze i wygrał go do zera. Było to spowodowane niemal samymi niewymuszonymi błędami rywala.

– Dzisiaj regularność była kluczem do zwycięstwa. W końcówce zagrałem lepiej niż przeciwnik. On popełnił błędy z prostszych piłek. Nie mogę powiedzieć, że zagrałem perfekcyjnie, ale cieszę się z tego, że wytrzymałem, bo dzisiaj trudniej mi się grało niż w poniedziałek. Nie do końca czułem piłkę, ale w najważniejszych momentach potrafiłem dobrze zagrać - podsumował mecz.

Kaśnikowski pierwszy raz w swojej karierze dotarł do ćwierćfinału poznańskiego challengera. Jego rywalem w czwartek będzie Dalibor Svrcina, który pokonał w drugiej rundzie Gianlucę Magera 6:3, 6:4.