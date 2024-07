Piotr Fehler / Lawenda 4 You

Lawendowe pole pod Pleszewem "Lawenda 4 You" stworzone przez Małgorzatę i Andrzeja Madalińskich

Od pięciu lat Pleszew rozkwita na lawendowo, przyciągając miłośników tej aromatycznej rośliny z całej Polski. Nieopodal miasta, na gospodarstwie "Lawenda 4 You" prowadzonym przez Małgorzatę i Andrzeja Madalińskich, można doświadczyć uroków prawdziwej Prowansji. To tutaj, wśród fioletowych pól, odwiedzający mają szansę na chwilę relaksu, odkrywając jednocześnie niezwykłe właściwości lawendy.

Lawendowa oaza spokoju

Pleszew i jego okolice od kilku lat zyskały nową, niezwykłą atrakcję. Gospodarstwo "Lawenda 4 You", położone zaledwie kilka kilometrów od miasta, co roku przyciąga rzesze turystów, pragnących zobaczyć rozciągające się po horyzont lawendowe pola. To miejsce, gdzie można zapomnieć o codziennym zgiełku, oddając się obcowaniu z naturą. Małgorzata i Andrzej Madalińscy, właściciele gospodarstwa, z pasją i miłością dzielą się swoją wiedzą na temat lawendy, oferując nie tylko możliwość spaceru po lawendowych polach, ale również produkty własnej produkcji.

Od marzeń do lawendowej plantacji

Historia "Lawenda 4 You" zaczyna się ponad dekadę temu, kiedy to Małgorzata i Andrzej Madalińscy postanowili zamienić miejskie życie na spokój i ciszę wsi Folusz. Początkowo, ich próby uprawy lawendy nie przyniosły oczekiwanych efektów, głównie przez nieodpowiednie podłoże i zainteresowanie kur, które niszczyły młode rośliny.

- Po roku jednak wszystko nam wypadło. Wówczas największe zainteresowanie lawendą okazywały... kury, które doszukiwały się w ziemi skorupek i przy okazji łamały gałązki, bo lawenda jest rośliną bardzo suchą i kruchą - wspomina z uśmiechem na twarzy pan Andrzej Madaliński.

Nie poddając się, Madalińscy zdecydowali się na kolejną próbę, tym razem z większym przygotowaniem i wiedzą na temat uprawy lawendy.

- Samemu zrobiliśmy badanie ziemi. Okazało się, że gleba miała lekko kwaśny odczyn, a dla lawendy lepszy byłby zasadowy - podkreślają właściciele "Lawenda 4 You".

Dzięki pomocy sąsiadów i przyjaciół, pierwsze sadzonki zostały posadzone, a w ciągu kilku lat plantacja rozrosła się do tysiąca krzewów lawendy.

- Pomógł nam sąsiad, który wzruszył ziemię ciągnikiem i przygotował kopczyki, jak do sadzenia ziemniaków. W każdy dołek sypaliśmy troszkę zmielonego dolomitu, aby podłoże podczas opadów deszczu robiło się bardziej zasadowe - tłumaczy pan Andrzej.

Życie wśród lawendy

Dziś "Lawenda 4 You" to nie tylko plantacja, ale także miejsce spotkań, relaksu i edukacji. Madalińscy z radością dzielą się swoją pasją, organizując spacery po lawendowych polach i warsztaty. Wszystkie prace na plantacji wykonują ręcznie, z należytym szacunkiem dla przyrody.

- Pracujące na polu pszczółki i motyle nie wybaczyłyby nam tego – opowiada pani Małgorzata.

Wizyta w "Lawenda 4 You" to również okazja, by poznać różnorodność lawendy, jej właściwości oraz sposób uprawy. Goście mogą skosztować lawendowej lemoniady czy zupy z chwastów, a także zakupić naturalne produkty, takie jak mydełka czy saszetki z lawendą, wykonane przez panią Małgorzatę.

Lawendowe żniwa

Choć lawendowe pola pod Pleszewem zachwycają swoim widokiem przez zaledwie kilka tygodni w roku, to jednak warto zaplanować wizytę właśnie w tym czasie. To unikalna okazja, by poczuć się jak w Prowansji, nie odchodząc daleko od domu. Madalińscy zapewniają, że każdy, kto raz odwiedzi "Lawenda 4 You", na pewno będzie chciał tu wrócić.

Połowa lipca to ostatnia chwila, by podziwiać lawendowe pola. Ta roślina to piękny kwiat, lecz niestety można oglądać ją tylko przez niecałe 3 tygodnie. Za chwilę rozpoczną już lawendowe żniwa, więc na kolejne sielskie widoki i możliwość zwiedzania obsypanego fioletem gospodarstwa trzeba będzie poczekać kolejny rok.

