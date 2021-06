Malta Festival Poznań 2021: Znamy program 31. edycji. Na widzów czeka mnóstwo atrakcji

W środę ogłoszono program festiwalu, podczas którego wydarzy się mnóstwo atrakcji w przestrzeni miejskiej, w plenerze, a także w teatrach. Program otwiera portret Milo Raua, którego spektakle gościły w ponad 30 krajach na całym świecie. W swojej sztuce z różnych perspektyw przygląda się tematowi przemocy – a w ramach 31. edycji [Malta Festival Poznań widzowie zobaczą między innymi jego przedstawienie pt. „Powtórzenie”. Artysta przygląda się w nim tematowi tragedii i przemocy w teatrze europejskim.

Wszystko się zmienia, nic nie znika. To nazwa projektu, który będzie totemem wbitym w centrum miasta. Znajdzie się on w parku Wieniawskiego. Jest to rzeźba w ziemi, a ziemia to powrót do źródeł. Jedno jest niezmienne w czasie festiwalu: będzie różnorodnie, a temu jesteśmy wierni