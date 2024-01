Mandat drogowy za przekroczenie prędkości - ile zapłacisz za pośpiech?

Za jakie wykroczenia można otrzymać mandat?

Kategorie naruszeń przepisów ruchu drogowego, podlegających nałożeniu kary mandatu i punktów karnych, zostały precyzyjnie określone w dokumencie załączonym do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W celu uporządkowania i sklasyfikowania tych wykroczeń, wykorzystuje się kody czynów uznanych za naruszenia drogowe. Istnieje dziewięć głównych obszarów, które obejmują różne formy naruszeń przepisów ruchu drogowego:

Jaka będzie wysokość mandatu drogowego?

Zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego nie tylko wpłynęły na punkty karne, ale także na kwoty mandatów. Najistotniejszą modyfikacją wydaje się być zwiększenie maksymalnej sumy mandatu za wykroczenia drogowe z obecnych 500 zł aż do 5000 zł. To głównie wynik wprowadzenia tzw. kary recydywy. Teraz kierowca, który dwukrotnie w ciągu dwóch lat popełni określone wykroczenie, będzie zobowiązany do uregulowania podwójnej kwoty mandatu. Przykłady naruszeń podlegających karze recydywy obejmują: