Marcelina Zawadzka - tak ubiera się Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024]

Marcelina Zawadzka - Miss Polonia 2011 i jej kariera telewizyjna

Marcelina Zawadzka zdobyła serca widzów, zwyciężając w konkursie Miss Polonia 2011. Choć nie otrzymała tytułu Miss Universe 2012, to jej uroda i talent otworzyła przed nią drzwi do innych obszarów rozrywki. Obecnie, zbliżając się do 35 roku życia, Marcelina pozostaje ikoną polskiego show-biznesu.

Po koronacji Miss Polonia, Marcelina Zawadzka skoncentrowała się na karierze w mediach. Prowadziła różnorodne programy, w tym:

"Projektanci na start",

"Dendżer",

"Pytanie na śniadanie"

czy "The Voice of Poland".

Jej wszechstronność i charyzma przyniosły jej w 2017 roku nagrodę "Telekamera" w kategorii nadzieja telewizji.