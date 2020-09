Marcin Gortat z kolejną wizytą w Poznaniu. Były koszykarz odwiedził uczniów swojej szkoły i przekazał im ważne wskazówki

Mniej wtajemniczonych zaskoczył on deklaracją powołania w przyszłym roku szkolnym klas esportowych.

– Sam apelowałem o to, żeby aktywnie spędzać czas poza szkołą. Musimy jednak iść z duchem czasu. Klasy esportowe, w 4 z 5 naszych szkół w Polsce, w tym także w Poznaniu, docelowo doprowadzą nas do stworzenia drużyny ligowej. Jej zawodnicy będą jednak też ćwiczyć na siłowni, biegać i dbać o kondycję, ale będą też spędzać 14-15 godzin tygodniowo przed komputerem – przyznał były zawodnik Washington Wizards.

Wspomniał on też o tym, że nie ciągnie go na parkiet koszykarski. – W pierwszej kolejności zagrałbym w ŁKS, a w drugiej w Anwilu Włocławek. O BM Slam Stali Ostrów raczej nie myślałem. Nie sądzę jednak, że kiedykolwiek dojdzie do takiego transferu. Wtedy, kiedy już mam dość bezczynności, to idę na mecz lub trening z takimi byłymi emerytami sportowymi jak ja – zauważył wychowanek łódzkiego klubu.