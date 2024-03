Marek Kościkiewicz - tak wygląda jego partnerka. Weronika jest sporo od niego młodsza. Mamy zdjęcia!

Marek Kościkiewicz zaczynał w Zespole Artystycznym "Gawęda"

Urodzony 22 lutego 1960 roku w Warszawie, Marek Kościkiewicz od najmłodszych lat kultywował swoją pasję do muzyki. Niemniej jednak, jego zainteresowania artystyczne sięgały także dalej. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zdobywał wiedzę z zakresu projektowania wnętrz oraz tworzenia grafiki. To właśnie on jest autorem ikonicznego logotypu znanego zespołu "Oddział Zamknięty".

Wielowymiarowy talent Marka Kościkiewicza

Życie prywatne Marka Kościkiewicza

Inspirujące partnerstwo Marka Kościkiewicza i Weroniki Molgi

Marek Kościkiewicz i Weronika Molga poznali się podczas wyprawy do Keni i i od tamtej pory tworzą harmonijny związek. Ich wspólna pasja do podróży oraz aktywnego trybu życia stanowi solidną podstawę dla ich relacji. Kościkiewicz w wywiadach podkreśla, jak bardzo jest pod wrażeniem swojej partnerki, a ich wzajemne zrozumienie i wsparcie stanowi fundament ich udanego związku. Marek Kościkiewicz jest starszy od Weroniki o 28 lat.

Tak wygląda Weronika Mołga, partnerka Marka Kościkiewicza:

Marek Kościkiewicz to postać, która nie tylko zapisała się w historii polskiej muzyki, ale także stanowi inspirację dla wielu swoją wszechstronnością i pozytywnym podejściem do życia. Jego historia to dowód na to, że pasja i determinacja prowadzą do osiągnięcia sukcesu, zarówno w dziedzinie artystycznej, jak i osobistej.