Maria i Andrzej szczerze o udziale w "Sanatorium miłości 6". "Przeżycie jest ogromne, a telewizja czyni cuda"

Niepowtarzalna atmosfera uzdrowiska Krynica-Zdrój

- 5 października wróciliśmy do domów. Udział w "Sanatoirum miłości" to wielkie przeżycie. Dalej jesteśmy mocno podekscytowani tym, co się tam działo. Jesteśmy też ciekawi, jak zostaniemy pokazani. Wiemy, że ten program będzie się różnił od wcześniejszych. Będzie bardziej elegancki i zrobiony z klasą - mówiła Maria z Czarnowa w programie "Pytanie na śniadanie".

W ciągu kilku tygodni uczestnicy "Sanatorium miłości" byli bacznie obserwowani przez ekipę TVP 1, a prowadząca Marta Manowska dbała o stworzenie sprzyjającej atmosfery dla nawiązywania więzi. Różnorodne wydarzenia oraz uzdrowiskowe atrakcje stanowiły doskonałą okazję do bliższego poznania się, co mogło prowadzić do przyjaźni, a nawet miłości.

Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka w "Pytaniu na śniadanie" podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w programie. Maria podkreśliła, że doświadczenie to było dla niej czymś niezwykłym i pełnym emocji.