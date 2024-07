Mariusz Rumak zostaje w Lechu Poznań. Obejmie znane mu stanowisko

Mariusz Rumak pozostaje w Lechu Poznań

Trener Mariusz Rumak z Lechem Poznań nie osiągnął zbyt wiele, a gra pozostawiała sporo do życzenia. Najpierw, zarządzanie zespołem przez 47-letniego szkoleniowca doprowadziło do wypisania się z walki o mistrzostwo Polski, a następnie z walki o europejskie puchary. Ostatecznie, Kolejorz zajął piąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Stary-nowy asystent rezerw Lecha Poznań

Na jednym nim podjęto także decyzję o tym, kto zostanie nowym asystentem Grzegorza Wojtkowiaka w rezerwach Lecha Poznań. Zostanie nim najprawdopodobniej Karol Bartkowiak. Ten przez ostatnie pół roku prowadził zespół juniorów młodszych, które ostatecznie zajęły 4. miejsce w Centralnej Lidze Juniorów do lat 17 i nie zakwalifikowały się do final four rozgrywek.