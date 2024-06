Marlena Muranowicz na odważnych zdjęciach. To żona Marcina Mroczka z "M jak miłość". Zobaczcie! [7.06.2024 r.]

Marlena i Marcin poznali się na imprezie w 2008 roku, gdzie przetańczyli całą noc, a od pierwszego wejrzenia poczuli, że są dla siebie stworzeni. Ich ślub odbył się w 2013 roku.

- W naszym małżeństwie każdy dzień jest wyjątkowy. Wciąż jesteśmy w sobie zakochani. Do tego mamy wspaniałe dzieci, więc naprawdę niczego więcej nie potrzeba nam do szczęścia. Kluczem do sukcesu w miłości są: szczere uczucie i wzajemne zaufanie - mówiła Marlena Muranowicz.