Marsz Równości w Poznaniu. Jak zmieniał się na przestrzeni lat? "Rzucanie jajkami i kamieniami to była norma"

Marsz Równości w Poznaniu. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

- Na przestrzeni lat, zmieniało się to dosyć diametralnie, bo pierwszy marsz zorganizowany przez Grupę Stonewall zgromadził 1000 osób. Co i tak na tamte czasy, czyli 2015 rok było sukcesem, bo to było rok po tym, kiedy w ostatnim listopadowym marszu równości przeszło ulicami Poznania około 50 osób. Skala zmian jest zatem dosyć duża.

- Pierwszy marsz, akurat nie organizowany jeszcze przez Grupę Stonewall, odbył się w 2004 roku. Ruszał spod Zamku i został zablokowany. Teraz jednak ta sytuacja jest diametralnie inna od tej, która miała miejsce podczas tych pierwszych lat. Wtedy mieliśmy do czynienia wręcz z zamieszkami, które każdemu Marszowi Równości towarzyszyły, bo grupy przeciwników protestujące, blokujące, rzucające jajkami, kamieniami to była norma w okresie między 2004 a powiedzmy 2010 rokiem. Później zaczęło się to lekko uspokajać, nawet w kontekście tych marszy, które odbywały się w listopadzie. Po prostu przeciwnicy chyba dali sobie spokój i ta siła kontrmanifestacji po prostu zwyczajnie słabła.

Natomiast od kiedy przejęliśmy tę organizację i frekwencja u nas zaczęła rosnąć, to było to równoznaczne ze spadkiem frekwencji na kontrmanifestacjach. Jeszcze w 2018 roku, z tego co pamiętam, udało im się zablokować nas przy wyjściu z Kontenerów, skąd startował marsz i wtedy start opóźnił się godzinę z uwagi na tę blokadę. W późniejszych latach natomiast mieliśmy do czynienia z pikietami, które były wymierzone przeciwko nam, ale tez była raczej bardzo nieliczne. Zresztą ludzie też mają prawo do wyrażenia swojej opinii czy protestu na każdy temat. My natomiast spuszczamy na to zasłonę milczenia, bo zwracając uwagę na ich protest, tylko dajemy im paliwo do dalszego działania, a frekwencja na naszym marszu jest już tak ogromna i tak przytłaczająco duża, że te kontrmanifestacje trochę śmiesznie wyglądają, mówiąc kolokwialnie.