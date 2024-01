Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [14.01.2024]

Ile lat ma Marta Krupa?

Na swoim koncie ma już film. To "Lauren Hildebrandt: Live from Hollywood", w którym zagrała razem ze swoją siostrą.

Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka, aktorka i celebrytka. Pojawiła się na okładkach wielu magazynów, m.in., "Glamour”, "Playboy”, "CKM”, "Cosmopolitan”, "InStyle”, "Maxim”. Największą…

Tak żyje Marta Krupa

Marta Krupa przez pewien czas mieszkała w Pennsylwanii w Stanach Zjednoczonych. Od 2008 roku związana była z Marco Andrettim , kierowcą wyścigowym. Para ślub wzięła dopiero w 2017 roku. W 2021 roku się jednak rozwiodła, a Marta Krupa przeprowadziła się do Warszawy.

W Polsce rozpoczęła karierę piosenkarki. W 2023 roku wydała swój pierwszy singiel "Call me". Nagrała go z Christianą Lorin oraz Tomaszem Lubertem z "Virgin". To w tej grupie swoją karierę muzyczną rozpoczynała Doda.