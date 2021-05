Masz jerzyka za sąsiada? Nie będziesz mieć komarów w okolicy. Teraz jerzyki potrzebują pomocy - mówią poznańscy ornitolodzy

Jerzyki są ptakami wędrownymi. W Polsce pojawiają się zwykle w okolicach maja - dawniej ich przyloty pokrywały się z dniem świętego Jerzego, czyli 23 kwietnia i stąd zawdzięczają swoją nazwę. Osiedlają się w szczelinach muru, a najchętniej wykorzystują otwory w stropodachach. Teraz niemal wszystkie jerzyki gniazdują w miastach. Okres lęgu kończy się z początkiem sierpnia i wtedy odlatują na zimowisko do południowej Afryki.

Jerzyki charakteryzują się bardzo krótkimi, lecz mocnymi nogami z wszystkimi pazurkami skierowanymi do przodu. Stąd się wzięła ich łacińska nazwa Apus, co oznacza beznogie. Jednak taka budowa sprawia, że nie mogą usiąść na drucie jak jaskółki ani na cienkich gałązkach. Także poruszanie po ziemi jest dla nich trudnością, dlatego prawie nigdy nie chodzą. Natomiast nie przeszkadza im to w byciu jednym z najszybszych ptaków w Europie - w pogoni za zdobyczą osiągają prędkość 200 km/h.