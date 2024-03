Masz sprawę konsumencką? Zadzwoń na bezpłatną infolinię i porozmawiaj z ekspertem

Masz sprawę konsumencką? Zadzwoń na bezpłatną infolinię

Nie wiesz jak zgłosić reklamację towaru lub usługi, czy możesz zrezygnować z zawartej umowy , a może zastanawiasz się jak złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego albo chcesz złożyć wniosek do stałego sądu polubownego? Na te i inne pytania odpowiadać będą dyżurujący eksperci.

Weekendowy dyżur konsumencki z okazji Światowego Dnia Konsumenta odbędzie się 16-17.03.2024 roku w godzinach 9:00-17:00:

tel. 535 140 406 – zadzwoń w sprawie uzyskania porady konsumenckiej tel. 535 085 556 – zadzwoń w prawie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego, albo wniosku do stałego sądu polubownego

Światowy Dzień Konsumenta – jak podaje Serwis jednostek samorządu terytorialnego – obchodzimy co roku w rocznicę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. 15 marca 1962 r. ogłosił on, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa każdego z nas: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.