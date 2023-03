Masz trądzik? Tego nie jedz! Jakich produktów unikać przy trądziku? Podpowiadamy Weronika Błaszczyk

Walka z trądzikiem bywa naprawdę długa i trudna. By pomóc sobie w tych nierównych zmaganiach, warto wprowadzić do swojej diety pewne składniki, a innych unikać. Podpowiadamy, czego nie jeść, jeśli mamy problemy z trądzikiem. Sprawdź produkty, których unikać ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (6 zdjęć)

Trądzik to jedna z najczęściej występujących chorób skóry. W okresie dojrzewania znaczna część nastolatków zmaga się z niedoskonałą cerą. Niestety, nie jest to jedynie przypadłość wieku młodzieńczego, ponieważ problem ten dotyka także osoby dorosłe. Wpływ na występowanie trądziku ma wiele czynników: gospodarka hormonalna, stany zapalne w organizmie, pielęgnacja skóry czy spożywane jedzenie. Można zatem wyróżnić pewne produkty, które lepiej omijać, jeśli na skórze pojawiają się różnego rodzaju wypryski. Co osoby, mające trądzik, powinny jeść, a czego unikać? Jaka jest najlepsza dieta na trądzik? Podpowiadamy!