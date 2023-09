Mateusz Budych z Wielkopolski, uczestnik Rolnik szuka żony 9 - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! [5.09.2023]

- Było to dla mnie wielka przygoda, a zarazem lekcja życia. Powiem wam, że chyba nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Po tym programie zupełnie inaczej spojrzałem na świat i dostrzegłem to czego wcześniej jakoś nie potrafiłem docenić w tym pędzącym świecie. Dlatego życzę nowym uczestnikom powodzenia, szczęścia w odnalezieniu bratniej duszy i tego, by nie zamartwiali się, jeśli nawet się nie uda - napisał na Instagramie Mateusz Budych.