Mateusz z programu "Rolnik szuka żony" pożegnał wszystkie kandydatki. Były łzy i wiele przykrych słów. To jednak nie koniec historii Natalia Krawczyk

Mateusz z programu "Rolnik szuka żony" pożegnał wszystkie kandydatki. W ostatnim odcinku opowiedział Marcie o przyczynach swojej decyzji. Wyszło na jaw, że ktoś wysłał mu zrzuty ekranu, w których ujawnił rozmowę między Karoliną, a Zuzą. Postanowił powiedzieć Marcie, co w nich było. Nie zabrakło przykrych słów, łez i rozczarowań. Okazuje się jednak, że to nie koniec historii Mateusza z Wielkopolski. W kolejnym odcinku wróci do listów i umówi się z kimś na randkę. Być może będzie to ta jedyna?