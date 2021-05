Matka zabiła trzyletnią córkę z powodu braku pieniędzy. Szokująca zbrodnia w Poznaniu

Do zbrodni doszło we wtorkowe przedpołudnie przy ul. Winklera w Poznaniu. Trzyletnia Zuzia została co najmniej trzykrotnie dźgnięta nożem w serce nożem kuchennym. Dziewczynkę zabrało pogotowie, ale zmarła w szpitalu.

Jak czytamy w Onecie, za zabójstwem Zuzi stoi jej matka. 26-letnia Magdalena C. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. W trakcie przesłuchania mówiła, że odkąd jej rodzice rozwiedli się, gdy miała osiem lat, miała myśli samobójcze i skłonności do samookaleczania się.

Magdalena C. mieszkała razem ze swoją matką i 3-letnią córką. Spokojni, wykształceni ludzie – takie opinie na ich temat słychać z ust policjantów.

Onet podaje, że bezpośrednią przyczyną, dla której matka zabiła małą córeczkę miała być obawa o jej przyszłość i brak pieniędzy. Magdalena C. wstydziła się też przed własną matką, że jest bezrobotna i nie dokłada się do utrzymania. Obawiała się też, co stanie się z Zuzią, gdyby ona popełniła samobójstwo.