Matura 2021: Geografia poziom rozszerzony. Zobacz arkusz maturalny CKE, rozwiązania i poprawne odpowiedzi. 13.05.2021

Matura 2020: Język polski, poziom rozszerzony. Zobacz ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE. Co było na egzaminie z języka polskiego?

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to egzamin, z którym uczniowie zmierzyli się w poniedziałek, 8 czerwca. Tu znajdziesz ARKUSZ z zadaniami oraz ODPOWIEDZI. CKE opublikuje arkusz z zadaniami około godz. 19. Wtedy dowiemy się też, jakie tematy przygotowano dla maturzystów, a nasi eksperci natychmiast przystąpią do rozwiązywania zadań. Odpowiedzi do matury z języka polskiego będą na bieżąco pojawiać się w tym tekście.