Matura 2021: język angielski poziom rozszerzony. Zobacz arkusz maturalny CKE, rozwiązania i odpowiedzi. [7.05.2021]

Matura 2021 ANGIELSKI. Przecieki możliwe? Te zadania mogą pojawić się na teście z angielskiego! Oto pewniaki na egzaminie

Matura 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym już w czwartek 6 maja! Na samą myśl o nadchodząjących egzaminach dostajesz bólu głowy? Zastanawiasz się, co może pojawić się na teście z angielskiego? Głowa do góry - mamy coś dla Ciebie! W oparciu o arkusze z ubiegłych lat przygotowaliśmy listę zagadnień i zadań, które na pewno pojawią się na egzaminie. Wiemy, na co zwrócić uwagę przed próbnym egzaminem maturalnym z języka angielskiego! Sprawdź, co musisz wiedzieć.