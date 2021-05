Matura 2021. Matematyka - zobacz, jakie musisz wziąć przybory! Dostaniesz tablice matematyczne

Linijka, cyrkiel i kalkulator prosty - to przybory, które maturzysta może mieć ze sobą podczas matury 2021 z matematyki. Uwaga, nie używamy ołówka! Do tego, każdy uczeń będzie mógł skorzystać z tablic i wzorów matematycznych. Wybrane wzory - potrzebne do tego, by rozwiązać zadania z matury 2021 z matematyki - będą wydane w formie broszury. Zobacz, jakie tabele i wzory matematyczne będą w niej zawarte.