Matura 2021: Testy z języka polskiego i matematyki. Powtórki last minute. Maturzysto, sprawdź, czy zdasz!

Matura 2021 potrwa trzy tygodnie. Rozpocznie się 4 maja, o godzinie 9, obowiązkowym egzaminem z języka polskiego. Następnego dnia rano, odbędzie się obowiązkowy egzamin z matematyki. Długi weekend przed maturą to dobry czas na powtórki! Przygotowaliśmy dla Was testy z języka polskiego i matematyki. Sprawdź, czy zdasz egzamin maturalny.

Do matury 2021 przystąpią uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym

2020/2021. Maturzyści zdawać będą egzaminy - na poziomie podstawowym - z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. MATURA. JĘZYK POLSKI - Test na start!

MATURA. JĘZYK POLSKI - Zadania maturalne. Sprawdź, czy zdasz Egzamin maturalny 2021 z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 170 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się będzie z dwóch części. Pierwsza to test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem. Maturzysta musi wykonać zadania, do tekstu nieliterackie. Druga - to wypracowanie, które uczeń pisze na wybrany temat spośród podanych w arkuszu.

MATURA - JĘZYK POLSKI - Obowiązkowy egzamin maturalny. Jesteś do niego dobrze przygotowany? W części testowej matury 2021 z języka polskiego znajdą się dwa zestawy zadań. Będą w nich krótkie teksty (do 500 słów), do których maturzysta będzie musiał wykonać od 5 do 7 zadań zamkniętych i otwartych. W tych ostatnich uczeń musi napisać krótką odpowiedź. W zadaniach zamkniętych, wybrać prawidłową spośród podanych opcji. Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny.

Matura 2021 z języka polskiego w części ustnej została odwołana.

Arkusz maturalny z matematyki - na poziomie podstawowym - składa się z 34 zadań, na poziomie rozszerzonym - z zadań 15. Są w nich zadania zamknięte - uczeń wybiera prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych oraz zadania otwarte. W nich uczeń musi zabić wszystkie obliczenia.