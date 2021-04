MC Sobieski, raper z Kalisza nagrał hymn dla reprezentacji przed Euro. Muzyk traci wzrok, ale nie traci nadziei na sukcesy kadry

?enablejsapi=1" type="text/html" width="425" height="344" allowfullscreen frameborder="0">

Muzyk w 2012 roku wziął udział w konkursie na polski hymn Euro 2012 z piosenką „Polska walcząca”. Ostatecznie zajął drugie miejsce, w pokonanym polu zostawiając m.in. Marylę Rodowicz, Feela i Wilki.

Z kolei jego utwór na Euro 2016 przesłuchało ponad 2 miliony osób. Doceniła go również nasz reprezentacja, w imieniu której podziękował raperowi sam Kamil Grosicki. W roku 2018 MC Sobieski znowu dopingował naszą drużynę, tym razem na mistrzostwach świata w Rosji.

– Przegraliśmy wtedy z egzotycznymi rywalami, a więc z Senegalem i Kolumbią. To był koniec ery Adama Nawałki, ale do dziś mam wielki sentyment do tego trenera. Uważam, że za jego kadencji reprezentacja grała najlepiej. Na Euro 2016 nie przegraliśmy ani jednego meczu. Chciałbym, żeby w naszej kadrze znów był taki ogień jak pięć lat temu. Filary narodowej drużyny się nie zmieniły, liczę więc na to, że to będzie niezapomniany turniej dla polskich kibiców. Walecznością i sercem można bardzo dużo zdziałać – tłumaczył kaliszanin.