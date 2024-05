Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w Poznaniu: dojazd na stadion będzie łatwiejszy autobusami. Zmiany w kursowaniu MPK Grzegorz Okoński

Kibice mogą dojechać na stadion większą niż normalnie w niedzielę liczbą autobusów, a po meczu skorzystać z dodatkowych kursów tramwajów. Adam Jastrzębowski

Dłuższe autobusy i większa częstotliwość kursów – to zapowiada w niedzielę 12 maja poznański Zarząd Transportu Miejskiego. O godz. 17.30 odbędzie się bowiem na stadionie Enea w Poznaniu mecz ekstraklasy Lech Poznań – Legia Warszawa. Co ciekawe – można wykorzystać bilet na mecz, by jechać tramwajem lub autobusem – choć z pewnym ważnym zastrzeżeniem...