Reagujecie! Tak niewiele trzeba, żeby uratować drugiego człowieka. Każdy z nas może to zrobić! Jeśli nie wiecie jak, poproście przechodniów o pomoc, wezwijcie służby, spróbujcie nawiązać kontakt z osobą potrzebująca wsparcia. Niech was nie zwiodą słowa, że nie potrzebuje pomocy. Zostańcie przy niej do przyjazdu straży miejskiej lub karetki. Dopilnujmy, żeby udzielono jej pomocy. Tak wiele możemy zrobić, nie bądźmy więc obojętni - apeluje Pogotowie Społeczne na Facebooku.