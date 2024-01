Mężczyzna podejrzewany o pedofilię zatrzymany Ostrowie Wielkopolskim. Wysyłał dzieciom nieprzyzwoite zdjęcia Paweł Antuchowski

Mężczyzna przyznał się do internetowych kontaktów z nieletnimi. Fundacja ECPU Polska: ŁOWCY Pedofili/Facebook

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali 52-latka podejrzewanego o czyny pedofilskie. Miał on nagabywać w Internecie dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat, aby przesyłały one swoje nagie zdjęcia. Sam "na zachętę" przesyłał im swoje nagie zdjęcia. Grozi mu do 12 lat więzienia.