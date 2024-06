Mężczyzna śmiertelnie potrącony przez pociąg w Przysiece Polskiej koło Kościana. Są utrudnienia Paweł Antuchowski

Życia mężczyzny nie udało się uratować. Zdjęcie ilustracyjne.

Do tragicznego wypadku doszło w środę w miejscowości Przysieka Polska koło Kościana. Pociąg InterCity Mieszko z Wrocławia do Gdyni potrącił mężczyznę. Niestety nie udało się go uratować. Ruch pociągów odbywa się po jednym torze.