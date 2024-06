Mężczyzna spadł z wysokości podczas prac dekarskich. Śmigłowiec LPR lądował w Sarbinowie Chrystian Ufa

Paweł Matysiak / zdjęcie ilustracyjne

Wczesnym rankiem w Sarbinowie, należącym do gminy Poniec, doszło do poważnego wypadku na jednej z prywatnych posesji. Pracownik lokalnej firmy dekarskiej uległ wypadkowi, spadając z wysokości kilku metrów. W wyniku zdarzenia poszkodowany został zabrany do szpitala w Lesznie.