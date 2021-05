Wielkopolska policja udostępniła nagranie z rynku w Gnieźnie. Widać na nim mężczyznę, który postanowił zażyć kąpieli w fontannie. Policja złożyła wniosek do sądu za nieobyczajny wybryk. Natomiast inny mężczyzna, widoczny na nagraniu, jest poszukiwany za nieopłacenie mandatu - on miałby trafić do aresztu na 10 dni.