Miał być szybki zysk, a są ogromne długi. 24-latka z Wrześni oszukana na blisko 300 tysięcy złotych!

Od 29 września mieszkanka Wrześni prowadziła konwersację z rzekomymi doradcami finansowymi, których znalazła na portalu ogłoszeniowym. W prowadzonych rozmowach z pseudo specjalistami obiecany był zarobek oraz szybki zysk.

- Niestety do momentu, w którym 24-latka doszła do wniosku, że jest to mistyfikacja, minął ponad miesiąc, po którym 9 listopada zostało złożone zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Wartość strat, które poniosła kobieta, to zawrotna kwota 295 tysięcy złotych - informują wrzesińscy policjanci.