Miał być wielki hit, wyszedł kit. Lech Poznań rozegrał z Legią Warszawa bezbarwny mecz

Niedzielne spotkanie było istotne dla obu ekip, i to nie tylko ze względu na prestiż tego pojedynku. Lech, jeżeli wygrałby na Łazienkowskiej, zdołałby sobie powiększyć przewagę nad Wojskowymi do ośmiu punktów i awansowałby na drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając Jagiellonię Białystok. Zwycięstwo Legii spowodowałoby, że podopieczni trenera Kosty Runjaicia wciąż utrzymywaliby kontakt z czołowymi zespołami.

Lech może nie był całkowicie bezradny i stłamszony przez rywali, ale kiedy miał piłkę przy nodze, nie miał pomysłu na sfinalizowanie akcji. Futbolówka częściej wędrowała od nogi do nogi bez jakiegokolwiek konceptu. W efekcie długo przyszło czekać kibicom z Poznania na pierwszą groźną sytuację, a nawet strzał celny na bramkę Kacpra Tobiasza.

Z każdą minutą na boisku było coraz ostrzej i dochodziło do częstej wymiany zdań między piłkarzami, lecz sędzia Lasyk nie kwapił się, aby żółtą kartką ostudzić temperamenty zawodników.

W 42. minucie kibice Legii ryknęli z radości, po tym jak do bramki trafił Ernest Muci, jednak chwilę wcześniej na spalonym był Artur Jędrzejczyk, który także był bliski zdobycia bramki w tym meczu.

Kibice Lecha przed meczem z Legią zostali w samych skarpetkach. I to dosłownie

Lechici w drugiej połowie nieco się przebudzili i także zaatakowali legionistów. Tuż po zmianie stron dobrą okazję na objęcie prowadzenie miał Kolejorz, jednak strzał Mihy Blazicia z bliska został zablokowany przez młodego bramkarza gospodarzy. Wcześniej natomiast dobrym rajdem popisał się niewiele wnoszący do gry w pierwszych 45 minutach Adriel Ba Loua, lecz Iworyjczyk zatrzymał się na jednym z defensorów Legii.

To mogło być ogromną nadzieją dla kibiców Lecha, którzy mogli spodziewać się w końcu bramki dla Niebiesko-Białych. Niestety z każdą upływającą minutą Kolejorz powracał do tego, co prezentował w pierwszej odsłonie. Ośmiokrotny mistrz Polski był w tym spotkaniu przeźroczysty, bez konkretnego wyrazu oraz woli wyszarpania trzech punktów.