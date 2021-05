Miał zakaz prowadzenia pojazdów, jechał pod wpływem alkoholu całą szerokością drogi. Powstrzymali go inni kierowcy

I dodaje: - Gdy ciężarówka zatrzymała się na ul. Dolnej, świadkowie zdarzenia podbiegli do kabiny, wyjęli kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę.

Świadkowie powiadomili natychmiast policję. Funkcjonariusze w samochodzie zastali dwóch mężczyzn.

- Okazali się nimi mieszkańcy powiatu wołomińskiego w wieku 28 i 34 lat. Stan obu mężczyzn wskazywał, iż znajdują się pod wpływem alkoholu. Żaden z nich nie przyznawał się do kierowania pojazdem, w związku z czym obaj zostali doprowadzeni do policyjnego aresztu. Odmówili też poddania się badaniu na zawartość alkoholu, dlatego została pobrana krew do badań - mówi st. asp. Monika Kołaska.