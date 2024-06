Miasto chce wyburzenia centrum handlowego Avenida? Miałoby ustąpić nowemu dworcowi Poznań Główny. Właściciele centrum protestują

- Jedna kwestia to przepustowość tego dworca i liczba pasażerów w ciągu roku, a druga to jak ten dworzec faktycznie wygląda. I skoro pan minister jeszcze nie zapoznał się z tym planem i nie widział tego na żywo, to sam się utwierdzi w przekonaniu, że to nie jest tylko kwestia przepustowości. To kwestia złej funkcjonalności - mówiła w wypowiedzi dla Radia Poznań posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska.