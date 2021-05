Michał Helik na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Opalenicy: "Ciągle jestem głodny i chcę iść po jeszcze więcej" Dawid Dobrasz

Michał Helik to "wynalazek" Paulo Sousy. To jeden z piłkarzy, który zadebiutował u selekcjonera i ma do tej pory tylko dwa rozegrane mecze. Czy piłkarz ma szansę myśleć o występie w pierwszej jedenastce? Wiele wskazuje na to, że z Rosją we wtorek może zagrać od pierwszej minuty.