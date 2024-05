Michelle Obama w Poznaniu. Co za show na Impact 2024! Była Pierwsza Dama Ameryki pokazuje, jak mieć wpływ na rzeczywistość

Show Michelle Obamy w Poznaniu

Największe i najbardziej wyczekiwane wydarzenie na konferencji Impact 2024 w Poznaniu nie zawiodło. Michelle Obama, w rozmowie prowadzonej przez jej wieloletnią przyjaciółkę Valerie Jarrett, dała prawdziwy popis. Tak jak w 2012 roku, gdy natchnęła amerykańskich wyborców do głosowania na swojego męża, Baracka Obamę, gdy ten starał się o drugą kadencję na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z pełnej widzów Sali Ziemi i innych sal udostępnionych tym, którzy w tej największej się nie zmieścili, z zadowoleniem wyszły z pewnością kobiety. Ale i mężczyźni powinni uważnie posłuchać tego, co Michelle Obama miała wszystkim do powiedzenia.