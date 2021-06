Międzynarodowe Zawody Konne CSI4* już od czwartku na poznańskiej Woli! Oprócz skoków przez przeszkody kibice zobaczą w akcji piękne zaprzęgi

Kibice będą mogli się pojawić na Woli bez wejściówek, ale będzie wprowadzony limit miejsc na zabytkowej trybunie, która będzie mogła być wypełniona jedynie w 50 procentach. - Poprzedni rok bardzo ograniczył udział w zawodach najlepszych jeźdźców. Lista zgłoszeń w tym roku pęka więc w szwach. My najbardziej cieszymy się, że wracają do nas zwycięzcy z ubiegłych lat i z faktu, że będziemy mieli przegląd najlepszych polskich zawodników na czele z mistrzem kraju Wojciechem Wojciańcem - podkreślił Szymon Tarant, główny organizator CSI4*.

Międzynarodowe zawody jeździeckie mają unikalny charakter, bo odbywają się na zabytkowym, trawiastym Hipodromie Wola i łączą w sobie dwie bardzo widowiskowe konkurencje: skoki przez przeszkody i powożenie zaprzęgami czterokonnymi. Zawody w skokach mają rangę czterech gwiazdek i pulę nagród 925 tys. zł. Aż 4 z 15 konkursów zaliczane będą do światowego rankingu. Trzy z nich mają szczególne znaczenie i odbywać się będą każdego dnia po południu. W piątek będzie to konkurs Medium Tour na punkty i czas, w sobotę konkurs dwunawrotowy (XI Memoriał Macieja Frankiewicza), a w niedzielę Grand Prix (160 cm), będące kwalifikacją do ME 2021 i MŚ 2022. Czwartym konkursem, w którym będzie można powalczyć o punkty będzie Finał Średniej Rundy w niedzielę przed południem.