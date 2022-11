Międzyszkolny konkurs pięknego czytania w Poznaniu o tytuł "Mistrz Pięknego Czytania". Zgłoszenia tylko do 20 listopada!

„Mistrz Pięknego Czytania” w poznańskiej SP13

Sam konkurs odbędzie się 30 listopada, w siedzibie szkoły. Udział wziąć mogą uczniowie klas trzecich poznańskich podstawówek. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przeczytania fragmentu prozy Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie”, poezji, dołączonej do zestawu dla każdej szkoły, a także fragmentu artykułu prasowego z „Głosu Wielkopolskiego”. Czas czytania tekstu przez każdego uczestnika wynosi od 3 do 4 minut.