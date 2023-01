Mieszkańcy będą walczyć z podwyżkami w Poznańskim TBS. Sama spółka nie boi się pozwów

Horrendalne podwyżki w PTBS

Największe podwyżki dotyczą mieszkańców budynków, które zostały wybudowane w ramach programu najmu z dojściem do własności, między innymi przy ulicy Żołnierzy Wyklętych i Zawackiej na poznańskim Strzeszynie.

– To jest druga podwyżka w ciągu pół roku. Przy podpisaniu umowy w 2019 roku mieliśmy czynsz w wysokości 21 zł za m kw. Od maja będziemy płacić już 37,75 zł za m kw.

– informują mieszkańcy tego osiedla.

Oznacza to, że za lokal o wielkości 59 mkw., na który składają się dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym i łazienką sam czynsz wyniesie ponad 2,2 tys. zł. Do tego należy doliczyć zaliczki na media, rozliczane razem z czynszem oraz te, które najemcy opłacają osobno. Po podwyżce będzie to cena porównywalna z komercyjnym wynajęciem tej samej wielkości mieszkania w okolicy.