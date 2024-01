Mieszkańcy ulicy Moraska w Poznaniu wciąż żyją bez kanalizacji. Korzystają ze studni i szamba

- Budynek stoi od 5 lat. Jest niedokończony, bo nie mogę z niego korzystać. Prace przy budowie były daleko posunięte, już miałem uruchamiać windę, ale pomyślałem, po co. I tak to wszystko stoi w miejscu, a kredyt muszę spłacać

Pan Arkadiusz odkąd zamieszkał przy ul. Morasko, podobnie jak jego sąsiedzi, musi zmagać się z uciążliwym korzystaniem ze studni i wywozem szamba, co z kolei wiąże się z kosztami. Co więcej, na przestrzeni lat, jakość tej wody znacząco się pogorszyła.

- Jakość wody ze studni od początku była kiepska, teraz jest już dramatyczna. Na przykład, przekroczone zostały już normy manganów

- mówi Arkadiusz Petruczynik.

Mieszkaniec ulicy Morasko dodaje, że woda ze studni nie nadaje się do spożycia. Rodzina używa jej do mycia, ale by i do tego względnie się nadawała, woda musi być najpierw przefiltrowana.