Mieszkaniec Szamotuł złowił w Warcie suma - giganta. Ryba była niemal tak samo wielka jak wędkarz!

Daniel Stróżniak jest zapalonym miłośnikiem wędkarstwa, a do tego czynnym zawodnikiem, odnoszącym znaczące sukcesy na zawodach. Należy do koła PZW "Sum" Szamotuły. Wędkuje w każdej wolnej chwili, głównie w nocy, na rzece. I to właśnie podczas jednej z takich wypraw na wędki spotkał się z... rzecznym potworem!

Sum, którego dwa tygodnie temu wyłowił z Warty, ważył 40 kilogramów i mierzył niemalże tyle samo, co on – 184 centymetry. To prawdopodobnie najbardziej okazała ryba, jaką w ostatnim czasie złowiono w naszym regionie. To też kolejny rekord 19-letniego Daniela Stróżniaka z Szamotuł. I chociaż młody wędkarz może pochwalić się już wieloma sukcesami na koncie, na taką rybę – jak sam przyznaje – czekał od dawna.

- Złowiłem naprawdę wiele sumów w życiu, ale większość z nich mierzyła metr, metr dwadzieścia lub metr sześćdziesiąt. Ten ostatni okazał się prawdziwym gigantem – opowiada Daniel Stróżniak.