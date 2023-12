Tak mieszka i żyje na co dzień Mikołaj Roznerski

Ile lat ma Mikołaj Roznerski z "M jak miłość"?

Aktorstwem zainteresował się we wrocławskim liceum. Aktywnie działał tu w kółku teatralnym. Po szkole razem z Sebastianem Majewskim założył teatr offowy Scena Witkacego. Jednocześnie studiował. Jest absolwentem działu lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz wydziału teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze.

Mikołaj Roznerski urodził się 6 grudnia 1983 roku we Wrocławiu. Właśnie skończył więc 40 lat. Dzieciństwo spędził w Rolantowicach, niewielkiej wsi pod Wrocławiem . Jego ojciec prowadził tu gospodarstwo rolne.

Mikołaj Roznerski to popularny polski aktor, którego profil na Instagramie śledzi ponad 600 tysięcy fanów.

Mikołaj Roznerski w "M jak miłość"

W 2011 roku postanowił przeprowadzić się do Warszawy. Współpracował tu z takimi teatrami jak:

"M jak miłość" to jednak nie jedyny serial, w którym gra Mikołaj Roznerski. Mogliśmy go zobaczyć również w takich słynnych produkcjach telewizyjnych jak:

Wystarczył kilka miesięcy pobytu w stolicy i został dostrzeżony przez twórców serialu "M jak miłość" . Otrzymał propozycję dołączenia do obsady. Na ekranie miał się pojawić tylko na chwilę, jednak jego osobowość na tyle została dostrzeżona i doceniona, że w serialu gra do dziś .

W jakich filmach grał Mikołaj Roznerski?

Mikołaj Roznerski to jednak nie tylko wielkie role w teatrze, "M jak miłość" i drobne role w innych serialach. Na swoim koncie ma też wiele dobrych ról filmowych . Oto przykładowe:

Mikołaj Roznerski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Teraz gwiazdor serialu "M jak miłość" ma szansę na wielkie wyróżnienie, czyli tytuł polskiego aktora 25-lecia! Zasłużył?

Mikołaj Roznerski był w dwóch poważnych związkach. Z aktorką Martą Juras ma syna Antoniego. W ostatnich latach tworzył też parę z Adrianą Kalską, również aktorką.

Aktor mieszka w starej kamienicy w centrum Warszawy. Od czasu do czasu na sowim Instagramie zamieszcza zdjęcia, na których możemy podejrzeć, jak wygląda jego gniazdko. Pomieszczenia są wysokie. Mieszkanie ma też duże okna.

Mikołaj Roznerski stawia na wygodę. W mieszkaniu ma to, co przydaje mu się w życiu na co dzień. Zdecydowanie postawił na minimalizm. Przepychu w jego mieszkaniu nie widać, przynajmniej na zdjęciach, które prezentuje na Instagramie.