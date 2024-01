Miliony wydane, chodniki zasypane! Kto to zapłaci za to odszkodowanie?

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie?

- Na chodnikach, drogach rowerowych, placach nasi wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu - przekazuje Marcin Idczak z ZDM w Poznaniu.

Jak informuje ZDM, wykonawcy pracujący nad odśnieżaniem chodników nie mają zezwolenia na używanie soli do zabezpieczenia dróg przed poślizgiem.

Do obowiązków miasta nie należy jednak odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Tym musi zająć się zarządca nieruchomości. Mają oni za zadanie odgarnięcie śniegu oraz posypanie chodników w celu uszorstnienia drogi.

Ostatnie dni w Poznaniu przyniosły intensywne opady śniegu, które utrzymują się na trawnikach, a w wielu przypadkach również na chodnikach. Powoduje to nie tylko utrudnienia w codziennym poruszaniu się poznaniaków po mieście, ale również zwiększa ryzyko wypadków.

W porównaniu z ostatnimi latami jest to kwota zdecydowanie niższa. Wydatki przeznaczone na zimowe oczyszczanie pasów drogowych w sezonie 2022/23 wynosiły 32,3 mln zł, natomiast w sezonie 2021/22 - 29,5 mln zł.

Czy śnieg zaskoczył miasto?

- Od czwartku, od godziny 7, do piątku, do godziny 7 przyjęliśmy 58 pacjentów z urazami wynikającymi z upadków na śliskich chodnikach- opowiadał wówczas Konrad Napierała, rzecznik placówki.

- Jesteśmy po inspekcji trasy nad Maltą, w wielu miejscach stoi lód oraz śnieg i nie ma widoku na zmianę tego stanu. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich zmieniamy termin 34 spotkania Keep Run - poinformowali organizatorzy.

Trudne warunki pogodowe oraz słaby stan trasy nad Jeziorem Maltańskim 16 stycznia zmusił organizatorów 34 edycji Keep Run Malta do odwołania biegu.

Odszkodowania dla pieszych

Pomoże w tym zebranie odpowiednich dowodów np. notki, bądź dokumentacji lekarskiej oraz zdjęć z miejsca zdarzenia. Pozwoli to na udowodnienie wystąpienia urazu spowodowanego zaniedbaniem ze strony miasta bądź zarządcy nieruchomości.

Następnie sprawę należy zgłosić do właściwego organu. W przypadku drogi powiatowej będzie to zarząd powiatu, a drogi gminnej prezydent miasta. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, osoba poszkodowana może spodziewać się rekompensaty pieniężnej od 500 do kilkudziesięciu tysięcy złotych.