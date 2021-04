Minister Czarnek na Jasnej Górze ogłosił powołanie nowej dyscypliny naukowej - biblistyki

- Jasna Góra nie jest miejscem przeznaczonym do tego, by informować o zmianach dotyczących nauki. Z mojego punktu widzenia decyzja ministra Czarnka jest dziwna. Biblistyka, jak sama nazwa wskazuje, ma zajmować się Biblią. Biblia jest wielką księgą w dziejach kultury światowej, ale nie jest jedyną. Jest wiele innych ksiąg, które wierni uważają za święte. Nie wiem, czy nauka jest od tego, by dzielić księgi święte na lepsze i gorsze