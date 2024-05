Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w Poznaniu. "Atak cybernetyczny na PAP to element wojny hybrydowej"

- Ta seria podpaleń w Polsce i w całej Europie nie jest przypadkowa. To jest element wojny hybrydowej, która jest toczona przez Federację Rosyjską w stosunku do państw UE, a zwłaszcza tych, które wspierają dostarczanie broni na rzecz Ukrainy. I myślę, że ten atak cybernetyczny jest po prostu elementem prowadzenia różnych działań zaczepnych w stosunku do Polski - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef MS.