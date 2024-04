"Mirek Okoński jest żyjącą legendą nie tylko w Poznaniu". Rozmowa z Piotrem Łuczakiem, reżyserem filmu "Okoń - moja droga"

Od kilkunastu dni na Kanale Zero na You Tubie można oglądać film "Okoń - moja droga", wyreżyserowany przez Piotra Łuczaka, redaktora "Głosu Wielkopolskiego" i prowadzącego program "Wokół Bułgarskiej". O kulisach jego powstania i o pierwszych reakcjach kibiców na tę wyjątkową produkcję rozmawialiśmy z naszym redakcyjnym kolegą.

Rozmowa z Piotrem Łuczakiem, reżyserem filmu "Okoń - moja droga"

Kiedy zrodził się pomysł na powstanie takiego filmu?

W mojej głowie zaczął on kiełkować już sześć lat temu. Zdjęcia rozpoczęły się jednak dopiero trzy lata później. Premiera w Poznaniu odbyła się pod koniec stycznia, więc to jest najlepszy dowód na to, że było to przedsięwzięcie wieloletnie. Może dlatego film trwa 2,5 godziny. Dużo osób zwracało mi uwagę, że to za długo jak na obecne czasy, ale pierwsze reakcje kibiców nie potwierdzają tego, że to film, przez który trudno przebrnąć. Długi czas powstawania doprowadził do tego, że niektórzy bohaterowie filmu odeszli już z tego świata, mam na myśli Wojciecha Łazarka i Andrzeja Iwana. Warto dodać, że nie byłoby dziś rozważań o tym, jaki to jest film i co przedstawia, gdyby nie wsparcie producentów, czyli "Głosu Wielkopolskiego", należącego do wydawnictwa Polska Press, menedżera Przemysława Erdmana i właściciela Studia Sotis, Tomasza Mroczkowskiego.

Wróćmy do tych reakcji kibiców. Sami się obawialiśmy, że młodsze pokolenie może mieć problem z percepcją filmu i zrozumieniem specyfiki życia w czasach PRL A jak jest w rzeczywistości?

Nie prowadziliśmy specjalnych badań, ale już po komentarzach widać, że odbiór jest bardzo pozytywny. Przynajmniej 90 procent z nich jest bardzo pozytywnych, co dla mnie samego jest sporym zaskoczeniem. Tym bardziej, że przy okazji tego typu produkcji nie brakuje zazwyczaj krytycznych opinii. Cieszy mnie to, że to wielowątkowe przedstawienie legendy Lecha Poznań, spotkało się z dobrym przyjęciem.

A jak oceniasz postać Mirosława Okońskiego i jego zachowanie na to, co pokazaliście na wielkim ekranie?

Wiem, że często po obejrzeniu filmu padają głosy, że jak to możliwe, żeby tak znany piłkarz i majętny człowiek w pewnym momencie stracił niemal wszystko. Moim zdaniem Mirek nie udaje, kiedy mówi, że nie może żyć przeszłością i nie chce wracać do tego, co było. Dla niego jest to taki parasol ochronny, który pozwala mu dziś normalnie funkcjonować i czerpać radość z życia. Nie chodzi o to, żeby mieć ciągle wyrzuty sumienia i rozpatrywać każde zachowanie i decyzję pod względem moralnym. Rozumiem mojego bohatera, że nie chce się na co dzień biczować takimi myślami, ale zdaję sobie też sprawę, że zwłaszcza dla młodego pokolenia jest to też przestroga przed tym, żeby za bardzo nie uwierzyć w swoją wielkość i zawsze pamiętać o tym, że jedną z najważniejszych cech człowieka jest pokora.

A co uważasz za najmocniejszą stronę filmu?

Tak jak większość widzów chyba zdjęcia i reakcje działaczy, trenerów i fanów AEK Ateny. My w Polsce nie mamy pojęcia, ile zrobił dla tamtejszego środowiska Mirek Okoński. Można zdobyć tytuł, podziękować kibicom, klubowi i wyjechać z kraju. Okoński zrobił to w Atenach, ale w taki sposób, że do dziś jest tam wielką legendą. Było to czuć wszędzie, na plaży, w hotelu, taksówce i w innych miejscach. Te reakcje i prośby o zdjęcia były niesamowite. Co ciekawe życzliwie do "Okonia" podchodzili też fani ze starszego pokolenia, kibicujący innym ateńskim klubom. To świadczy o tym, że Mirek jest żyjącą legendą nie tylko w naszym Poznaniu.

