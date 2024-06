Młody pomocnik z Japonii w kręgu zainteresowań klubów z PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1. ligi. Musi zostać spełniony jeden warunek

Hide Vitalucci, urodzony 5 marca 2001 roku, rozpoczął swoją piłkarską karierę w japońskim klubie Nagoya Grampus, grającym w najwyższej lidze tego kraju. W 2019 roku przeniósł się do Włoch, dołączając do młodzieżowych drużyn Frosinone. W ciągu dwóch lat zagrał tam w 43 meczach zespołu U-19, zdobywając 22 bramki. Spośród tych bramek, 19 padło w rozgrywkach Primavera 2-B, gdzie w pierwszym sezonie zdobył tytuł króla strzelców z 13 golami. Od 2021 roku występował w klubie Pergolettese, grającym we włoskiej Serie C. Na poziomie seniorskim rozegrał 47 meczów, strzelając 4 gole.